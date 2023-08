BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 10/08/23

De Amerikaanse inflatiestijging blijft in juli beperkt tot 0,2 procent en klokt af op 3,2 procent. De prijzen van producten en diensten in de VS lijken dus te stabiliseren. In de studio geeft Erik Joly meer duiding. We blijven in Amerika: president Biden zet een rem op de Amerikaanse investeringen in Chinese technologie. Bij ons maakt KBC zijn kwartaalcijfers bekend. De bank-verzekeraar heeft meer winst geboekt, maar duikt op de beurs toch in het rood. Hoe komt dat? Wetenschappers hebben bacteriën gevonden om soja beter te laten groeien in België. Ze zouden ons kunnen helpen om hier op termijn een rendabele sojateelt uit te bouwen. En Sotheby’s veilt 1.400 persoonlijke objecten van popicoon Freddy Mercury. Onder meer zijn piano en snorrenkam. In Z-Beurs bekijken we het verband tussen het Chinese groepstoerisme en luxemerken. En we houden de cijfers van de Chinese e-commercereus Alibaba tegen het licht.