BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 07/09/23

De vakbonden en directie van Delhaize zijn bijeengekomen op het kabinet van minister van Werk Dermagne. Ze proberen het vastgelopen sociaal conflict rond de verzelfstandiging van de supermarkten vlot te trekken. In het gerenoveerde beursgebouw van Brussel opent een interactief biermuseum. De Belgische brouwers hebben er 6 miljoen euro in gepompt. Ryanair breidt uit op de luchthaven van Charleroi, ondanks de aanhoudende stakingen van de piloten. Dat is Ryanair-topman O’Leary in Brussel komen vertellen. Hij moest wel eerst de room van zijn gezicht vegen die afkomstig was van een taart. De economische groei in ons land zal forser vertragen dan verwacht, voorspelt het Planbureau. En dat heeft gevolgen voor de begroting van onze overheden. In Z-Beurs gaan we uitgebreid in op de dreun die Apple moet incasseren. Tweehonderd miljard beurswaarde kwijt in twee dagen, ’t is niet niks. En we bekijken de koers van Bpost nu het postbedrijf gisteren een nieuwe CEO heeft voorgesteld.