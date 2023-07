BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 06/07/23

Mark Zuckerberg opent de aanval op Elon Musk met de lancering van “Threads”. Wordt die Twitter-kloon ook een Twitter-killer? Dat vragen we aan onderzoeker Olivier Braet. Duitsland eist meer budgettaire soberheid van landen met een hoge schuldgraad zoals België. ’t Geeft zelf het goede voorbeeld door toepassing van z’n “Schuldenbremse” op de ontwerpbegroting voor 2024. Bijna 1,2 miljoen Belgen bezitten minstens 1 tweede verblijf. De drie beste beleggingsapps in ons land zijn buitenlandse apps, blijkt uit onderzoek van Sia Partners. Wie vergadert, verliest daar wekelijks gemiddeld bijna 6 werkuren mee! Dat toont een enquête van UGent@Work. Het is eenzaam aan de top van een bedrijf. Twee ondernemers, Natalie Vanderick en Xavier Denis, hebben daarom hun bedrijven gefuseerd. Want niet alleen de bedrijven, ook de ondernemers zélf vullen elkaar uitstekend aan, zo blijkt. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, is in China voor een vierdaags bezoek. Dat moet de onderkoelde diplomatieke en economische relaties tussen beide landen ontdooien. Zestien automerken waaronder Tesla hebben op het China Auto Forum een pact gesloten, dat een einde moet maken aan de prijzenslag op de Chinese automarkt. Maruti Suzuki, de grootste autobouwer van India, lanceert de “Invicto”, een SUV met instapprijs van 28.000 euro. Want de Indiërs zien hun koopkracht snel toenemen. En Sensolus maakt met z’n slimme trackers kans op de allereerste Flanders International Business Award! / Z-Beurs met Ken Van Weyenberg van Candriam over de rode beursdag en een vooruitblik naar het komende resultatenseizoen.