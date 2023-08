BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 3 augustus

AB Inbev ziet zijn bierverkoop in de VS in het tweede kwartaal teruglopen. Het gevolg van een geflopte marketingcampagne. Toch houdt de bierreus vast aan zijn jaarprognose. ING België boekt fors meer winst in de eerste jaarhelft. “Een van de beste resultaten van de voorbije tien jaar”, zegt CEO Peter Adams. Vooral de rente zet een turbo onder de winst van de bank. De transportsector pleit voor een opsplitsing van bpost. De logistieke en pakjesdiensten zouden als een private speler verder moeten gaan, vindt de sector. De topman van de jonge Chinese autobouwer XPeng reageert triomfantelijk op zijn partnership met Volkswagen in China. Xpeng heeft trouwens niet alleen grootste plannen in eigen land, het komt zelf ook naar Europa. In Z-Beurs bekijken we de kwartaalcijfers van chemiereus Solvay. Zowel de winst als omzet dalen, maar Solvay behoudt zijn winstprognose voor heel 2023. Ook chemieverdeler Azelis ziet zijn groei vertragen. In de marge van de cijferupdate kondigt het bedrijf de komst van een nieuwe CEO aan.