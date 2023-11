BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 31 oktober

De inflatie in de eurozone daalt in oktober tot 2,9 procent. Het laagste peil in twee jaar. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Het aantal faillissementen in België zal dit jaar met 5 procent toenemen. Die prognose maakt kredietverzekeraar Atradius. Dat lijkt slecht nieuws. Maar eigenlijk doen we het beter dan onze buurlanden, waar de bedrijven langzamer herstellen van de coronapandemie. De Vlaamse economie vergroent trouwens steeds sneller. Dat toont de jaarlijkse monitoringstudie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. We werpen ook een blik op de socialmediaplatformen van Meta. Vanaf november lanceert die in Europa reclamevrije abonnementen voor Instagram en Facebook. Die verandering zal het verdienmodel van de socialmediareus echter niet dooreenschudden, zeggen experts. In Z-Beurs gaat Danny Reweghs dieper in op de rapporten van de sterren van de dag. Dat zijn zorgvastgoedbedrijf Aedifica, bierbrouwer AB InBev en farmabedrijf Argenx.