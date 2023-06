BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 27/06/23

De Belgische economie heeft het voorbije half jaar beter standgehouden dan verwacht. Maar het VBO waarschuwt: onze bedrijven worden steeds minder competitief, waardoor we dreigen te verarmen. VBO-hoofdeconoom Edward Roosens is onze studiogast. Het Belgische profvoetbal boekt een recordomzet maar blijft de verliezen opstapelen, tot nu al 156 miljoen euro. De Chinese premier mikt op 5 procent economische groei en roept het Westen op om de handel met China niet te belemmeren. Farmabedrijf UCB heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA toestemming gekregen om er zijn nieuwe geneesmiddel Rystiggo op de markt te brengen. In zijn hoofdkwartier in Kortrijk heeft het technologiebedrijf Barco zijn Meeting Experience Center geopend. Acht verschillende vormen van vergaderzalen, die allemaal zijn uitgerust met de nieuwste generatie van Clickshare. In de studio bespreken we met Trends-collega Danny Reweghs de aandelen van UCB, Argenx, Xior en Prosus.