BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 2 januari

Voor het eerst sinds de pandemie trekt de Belgische automarkt weer fors aan. Er zijn het afgelopen jaar 30 procent méér nieuwe wagens ingeschreven. Groeimotor is de elektrificatie van het bedrijfswagenpark, legt Febiac uit. De automobielfederatie organiseert dit jaar geen traditioneel Autosalon meer. Zal dat wegen op de autoverkoop? De alternatieve expo, de Brussels Auto Show, lokt alvast behoorlijk veel interesse. Studiogast en mobiliteitsexpert Tony Verhelle bespreekt de opkomst van Chinese automerken zoals BYD, dat in het afgelopen kwartaal Tesla voorbij heeft gestoken als grootste verkoper van elektrische wagens ter wereld. We produceerden het voorbije jaar méér stroom uit zon en wind, dan uit fossiele bronnen! De totale Belgische stroomproductie is trouwens gedaald. De Regentenraad van de Nationale Bank heeft Pierre Wunsch gevraagd om z’n opdracht tijdelijk voort te zetten, maar vraagt ook de regering snel een definitieve beslissing over de post van gouverneur. Het auteursrecht op het wereldberoemde cartoonfiguurtje Mickey Mouse is vervallen! De Nederlandse overheid heeft een exportvergunning naar China van chipmachinebouwer ASML ingetrokken, wellicht onder druk van de V.S. We staan stil bij de 25e verjaardag van de euro en de doelstellingen van de eenheidsmunt. Samen met professor Paul De Grauwe, expert in monetaire integratie, duiken we in de archieven naar oudjaar 1998! De Europese beurzen hebben het nieuwe jaar vanochtend positief ingeluid, maar rond de middag is het sentiment wat somberder geworden. De eventuele rentedalingen en de talrijke verkiezingen zullen dit jaar de financiële markten richting geven. Beursgast Erik Joly van ABN Amro bespreekt de mogelijke impact van de verschillende stembusgangen.