BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 17 oktober

Het terreurniveau blijft in België in de op één na hoogste fase na de dodelijke aanslag op Zweedse voetbalfans. Met Trends-columnist Peter De Keyzer bekijken we de maatschappelijke en economische gevolgen van de terreuraanslag. Opiniemaker en sociaal ondernemer Youssef Kobo waarschuwt er ondertussen voor geen volledige bevolkingsgroepen te stigmatiseren, die niets met de aanslag te maken hebben. Al denkt hij dat de reactie binnen het bedrijfsleven wel zal meevallen. In Genk is de eerste spadesteek gegeven voor een nieuw onderzoekscentrum rond klimaatneutraal bouwen. Een initiatief van de KULeuven en Energyville. Het zijn diplomatieke hoogdagen in Peking. China houdt er zijn derde Belt and Road Forum, tien jaar nadat president Xi het investeringsprogramma lanceerde. We maken de balans op met politoloog Jonathan Holslag. In Z-Beurs leggen we uit waarom het aandeel Umicore vandaag de hoogte in schoot. We leggen ook Ericsson en Bank of America onder een vergrootglas.