BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws dinsdag 05/09/23

BNP Paribas Fortis zag dik 6 miljard euro spaargeld wegstromen door de staatsbon, maar wil toch z’n spaarrente niet meteen optrekken. Dat zegt de topman bij de halfjaarcijfers van de bank. BNP Paribas Fortis zal trouwens volgend jaar alle filialen van Bpost Bank integreren in zijn eigen kantorennet. Het merk Bpost Bank verdwijnt dan. De Limburgse fabrikant Vandersanden produceert de eerste gevelsteen die CO2 opslaat, zo’n 60 kilogram per ton stenen. Die zogeheten Pirrouet-gevelsteen is dus CO2-negatief. Het Antwerpse ziekenhuis ZNA Cadix is vanochtend officieel ingehuldigd. Het vervangt het stokoude ZNA Stuivenberg. De melkproductie in Vlaanderen is klimaatvriendelijker dan in andere landen, zo blijkt uit een studie van het ILVO. De Brent-olieprijs klimt boven de $ 90 per vat nadat Saoedi-Arabië en Rusland hun productiebeperkingen verlengen tot eind dit jaar. De Chinese economie zal toch niet zo snel de Amerikaanse voorbijsteken als eerst gedacht, door de Chinese groeivertraging. En we trekken naar het autosalon van München: BMW gaat op technologie de concurrentie aan met Chinese automerken, Renault durft te vechten op prijs. / Z-Beurs met Danny Reweghs over de geplande beursgang van chipproducent ARM, de waanzinnige opmars van de Deense farmareus Novo Nordisk, en GIMV dat op het punt staat enkele belangrijke participaties te verkopen.