BEKIJK – Triple W wil faciliteit bouwen die afval kan omzetten in melkzuur

Nog in Antwerpen is het Israëlische TripleW zich als allereerste bedrijf aan het installeren op de voormalige Opel-site, nu het NextGen District. Het trekt daar een demo-installatie op die voedselafval zal omzetten in melkzuur, dat ondermeer gebruikt wordt in huishoud- en verzorgingsproducten en bioplastics. Een semi-commerciële installatie nog. Maar al in 2027 wil het de eerste spade in de grond voor een veel grotere commerciële installatie. Een investering moet dat worden van meer dan 70 miljoen euro.