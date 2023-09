Fast fashion overspoelt onze winkelstraten, kleerkasten en ook vuilnisbelten. Daarom heeft Flanders DC, dat is het Vlaamse design- en modecentrum, een tool ontwikkeld waarmee modebedrijven kwalitatieve materialen kunnen inkopen. En dat om, althans op Vlaams niveau, de race to the bottom en overconsumptie tegen te houden. Modehuis Xandres werkte mee aan het project.