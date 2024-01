De vermogensongelijkheid in ons land ligt hoger dan tot nog toe gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Nationale Bank in samenwerking met de ECB. De tien procent rijksten bezit 55 procent van het nettovermogen van de Belgische gezinnen. De ongelijkheid ligt weliswaar hoger dan uit eerdere studies bleek, maar ze neemt wél af. Ons land is een van de minst ongelijke van alle OESO-landen.