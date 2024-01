Vorig jaar is er in België bijna zes procent minder uren uitzendarbeid verricht dan in 2022. De krimp in de uitzendsector is vooral te wijten aan de terugval van de activiteit in de industrie. Toch is de globale werkgelegenheid vorig jaar blijven toenemen. Ook voor dit jaar verwacht de uitzendsector geen grote klappen op de arbeidsmarkt.