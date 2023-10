Het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank doet ook de dollar in waarde stijgen. En dan zeker tegenover de Japanse yen, aangezien de Bank of Japan nog steeds vasthoudt aan een negatief rentetarief, bij een beperkte inflatie. Intussen is 1 Amerikaanse dollar al zo’n 150 yen waard, waar dat vorig jaar nog iets meer dan 110 yen was. Het gevolg laat zich raden: onversneden dollartoerisme.