In de vooravond zijn de overheidsvakbonden in gesprek gegaan met Vlaams minister van Bestuurszaken Rutten. Het scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens ligt grotendeels stil door een tweede stakingsdag bij de loodsen en de sluiswachters. Het protest is gericht tegen de hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut. De Antwerpse havenbedrijven voelen zich gegijzeld in een strategospel, en zien de economische schade snel oplopen.