De Amerikaanse filmindustrie gaat door zwaar weer. Nadat scenarioschrijvers in Hollywood drie maanden geleden al het werk neerlegden, dreigden nu ook de acteurs dat te doen. Maar die staking is voorlopig afgewend. De vakbonden en de Hollywoodstudio’s hebben nu tijd tot 12 juli om verder te onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden. Ook in de hotelsector in Los Angeles is het intussen onrustig.