BEKIJK – Staking dreigt Amerikaanse auto-industrie lam te leggen

Het zijn spannende uren in de Amerikaanse stad Detroit, het historische hart van de autoindustrie. Want vanaf morgen om middernacht dreigt een historische staking uit te breken bij de drie grote Amerikaanse autobouwers: Ford, General Motors en Stellantis. De vakbond UAW onderhandelt met hen over nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden en stelt daarbij ongezien hoge eisen. Eisen waarop de constructeurs niet willen ingaan. Voor het eerst kan daardoor bij de drie autobouwers tegelijk worden gestaakt. En dat kan grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse economie.