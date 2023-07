BEKIJK – Staatsbon van één jaar moet concurrentie aangaan met spaarboekjes

Staatsbons met een looptijd van drie, vijf, acht of tien jaar kennen we al. Maar nu legt minister van Financiën Vincent Van Peteghem een staatsbon op tafel van één jaar. Een waarop hij bovendien de roerende voorheffing wil halveren. Dat moet de opbrengst van de staatsbon aantrekkelijker maken dan de rente die nu te rapen valt op een spaarboekje. Doel: de banken aanporren om de rente op hun spaarrekeningen op te trekken. De eerste uitgifte van zo’n staatsbon op één jaar is voorzien voor september. Vanaf eind augustus kunnen particulieren erop intekenen.