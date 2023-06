Met een treinrit tussen Gent en Antwerpen is de campagne “Flanders Technology & Innovation”, kortweg FTI afgetrapt. De campagne moet Vlaanderen nog meer op de kaart zetten als innovatieregio én als het even kan ook de Vlaming meer geloof geven in de toekomst. Het is de aanloop naar een groot meerdaags festival in vijf Vlaamse steden: Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt. En nog een extra slotfestival voor het brede publiek.