Een aantal Europese universiteiten, waaronder de universiteit van Antwerpen, heeft samen met de Belgische en Nederlandse douane prototypes van nieuwe, ultrasnelle en betrouwbare drugstesters gebouwd. Die kunnen snel stoffen herkennen als cocaïne, heroïne, amfetamine of andere synthetische drugs. Volgens de initiatiefnemers zullen de apparaten het controlewerk in havens of luchthavens vereenvoudigen en versnellen.