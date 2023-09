BEKIJK – Slecht onderwijs kost op termijn 1,5 miljard euro groei per jaar

Het nieuwe schooljaar in het basis- en secundair onderwijs is begonnen. Ruim 1,2 miljoen Vlaamse leerlingen en zo’n 208.000 leerkrachten en directieleden geven vanaf vandaag opnieuw het beste van zichzelf. En dat zal nodig zijn, want sinds enkele jaren gaat het met de kwaliteit van ons onderwijs bergaf. Dat blijkt uit diverse studies. De economische impact van die achteruitgang is al even dramatisch, zo berekenden ze aan de KU Leuven. Concreet zou Vlaanderen op termijn zowat anderhalf miljard euro per jaar aan groei mislopen.