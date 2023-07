Het jonge Nederlandse technologiebedrijf Sensorfact heeft 25 miljoen opgehaald om z’n groei te financieren. Geld dat ondermeer van Korys komt, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. Sensorfact heeft een Internet of Things-platform gebouwd voor de industrie. Bedrijven kunnen daarmee opvolgen hoeveel water, elektriciteit en gas ze verbruiken en welke installaties aan onderhoud toe zijn. Staalbedrijf Vlassenroot, in Groot-Bijgaarden, is een van de klanten.