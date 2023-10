Het is geleden van de sluiting van Ford Genk dat nog zoveel banen op de tocht stonden in Limburg. De Zuid-Afrikaanse papierproducent Sappi heeft op een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat het zijn fabriek in Lanaken wil sluiten. Daardoor zijn liefst 550 banen bedreigd. De directie wijst op overcapaciteit in de sector, met name in grafisch papier. Het papier dat ze in Lanaken maken.