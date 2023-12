Meer dan 1,3 miljoen werknemers in de privésector zullen hun loon in januari volgend jaar zien stijgen dankzij de automatische loonindexering. In paritair comité 200 – het grootste – waarin ruim een half miljoen bedienden zitten, gaat het om een indexering met bijna anderhalf procent. Een groot verschil met januari dit jaar. Toen werden hun lonen nog met liefst elf procent geïndexeerd na véél hogere inflatiecijfers dan nu.