Profvoetballer Jan Vertonghen en Bart Claes van modeketen JBC pompen geld in Raw Stadia, een Limburgs bedrijf dat meetsystemen maakt voor voetbalclubs. Daarmee kunnen de clubs hun grasmat in optimale conditie houden en spelers behoeden voor blessures. In ons land zijn drie eersteklassers klant, maar het bedrijf zit ook in het buitenland. Met anderhalf miljoen extra kapitaal wil Raw Stadia nu ook andere sporten verleiden.