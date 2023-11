De Mededingingsautoriteit bevestigt het nu zwart op wit in een doorlichting: er is te weinig concurrentie in de Belgische bankensector. Dat komt door de dominantie van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Spaarders krijgen bij hen consequent minder rendement dan bij kleinere spelers. De regering belooft maatregelen. Zo overweegt ze om de basisrente en getrouwheidspremie op spaarboekjes te vervangen door één spaarrente.