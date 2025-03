BEKIJK – Recordaantal Vlamingen bezit een eigen stukje bos, natuur of landbouwgrond

Eén op de zes Vlamingen bezit een eigen bos, een lap landbouwgrond of een stuk natuur. En hun aantal blijft toenemen. Dat stelt Landelijk Vlaanderen vast. Keerzijde van de medaille is dat de belangenvereniging van private landeigenaars ook steeds meer klachten ontvangt van zijn leden. Die hebben in toenemende mate af te rekenen met absurde situaties doordat de regels niet duidelijk zijn. Of elkaar tegenspreken.