In Antwerpen heeft bpost een nieuwe pakketsorteermachine in gebruik genomen. Die moet helpen om de traditionele eindejaarspiek op te vangen van online bestelde pakjes voor de feestdagen. De nieuwe machine kan tot dubbel zoveel pakjes verwerken als de vorige. Een eerste deel van de machine is eind vorig jaar al in gebruik genomen. Maar nu is ook het tweede en laatste deel klaar voor gebruik.