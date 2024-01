BEKIJK – Oxfam legt snelle vermogengroei bloot van de 5 rijkste aardbewoners

In Davos start het Wereld Economisch Forum. De politieke en financiële wereldelite verzamelt er om de internationale samenwerking aan te zwengelen rond een aantal thema’s. Als het van Oxfam afhangt, is de wereldwijde ongelijkheid zo’n thema. Zoals de traditie het wil, legt het in z’n ongelijkheidsrapport een aantal spectaculaire statistieken bloot. Zo becijferde de ngo dat de vijf rijkste mensen ter wereld hun vermogen sinds 2020 al verdubbeld hebben. In dezelfde periode zijn 4,8 miljard mensen armer geworden.