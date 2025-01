In onze wekelijkse rubriek “Over de Taalgrens” keren we terug naar Brussels Expo én naar de autowereld. Want woensdag is naast de Manager van het Jaar ook de ‘Manager de l’Annéé’ uitgereikt. Aan een prille veertiger uit Charleroi, Laurent Louyet. Derde generatie van een familiebedrijf en een belangrijke speler in de autowereld, de groep Louyet. Vooral bekend als BMW-dealer. Onze collega’s van Canal Z maakten een portret.