In onze wekelijkse rubriek “Over de Taalgrens” ontdekken we iXi, het golfkarretje van de toekomst. Autonoom rijdend, terwijl hij ook nog eens je swing filmt, om die nadien te analyseren. De Waalse start-up Botronics trok ermee naar de CES-technologiebeurs in Las Vegas en oogstte grote media-aandacht in het golfland bij uitstek. Canal Z-collega Emmanuel Coundouris neemt ons mee naar de ‘green’, om het prototype van iXi aan het werk te zien.