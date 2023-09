Het Limburgse voedingssuplementenbedrijf Aminolabs heeft een nieuwe eigenaar. Of beter: de oprichter en CEO krijgt z’n bedrijf terug in handen, samen met het directieteam, via een zogenaamde “management-buyback”. Na 8 jaar intense groei onder de vleugels van investeringsgroep Waterland. Een groei die nog lang niet aan kracht verliest, want Aminolabs profiteert van de toegenomen aandacht voor gezonde voeding.