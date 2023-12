BEKIJK – Ontdek The Great Library of Tomorrow, het nieuwste concept van Tomorrowland

Morgen opent in het Spaanse Barcelona The Great Library of Tomorrowland. Een gloednieuw concept van het creatieve team achter het megapopulaire dancefestival Tomorrowland. The Great Library is een expo waar bezoekers via virtual reality worden ondergedompeld in de vele werelden die Tomorrowland de afgelopen jaren heeft gecreeërd. Het heeft maar liefst twee jaar geduurd om de beleving te ontwikkelen.