De prijs die consumenten betalen voor publiek laden is een ware jungle, zo stellen studenten van de Thomas More Hogeschool in Mechelen. In aanloop naar de start van het Autosalon, nu vrijdag, maken zij een balans op van de elektrische wagenmarkt. Die telt ondertussen 380 verschillende modellen en is met de komst van goedkopere, Chinese merken stilaan gedemocratiseerd. Ook de uitrol van laadpalen verloopt vlot, maar de complexe en vaak ondoorzichtige tarieven blijven een uitdaging.