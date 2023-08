Er zijn nog té veel drempels om nieuwkomers in te schakelen op de arbeidsmarkt. Dat is te horen bij Ferm Huishoudhulp. Volgens dat dienstenchequebedrijf duurt het te lang voor nieuwkomers die geen of weinig Nederlands spreken, kunnen beginnen aan een beroepsgerichte opleiding van de overheid. Het bedrijf neemt dan maar zelf maatregelen om nieuwkomers aan een job te helpen.