In Genk is de eerste spadesteek gegeven voor ConstrucThor, een nieuw onderzoekscentrum rond klimaatneutraal bouwen. Een initiatief van de KULeuven en Energyville. Er zullen allerlei energiezuinige technieken en bouwmaterialen getest worden, die de bouwsector later op grote schaal zal kunnen gebruiken. Dat moet helpen om alle Vlaamse gebouwen tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen.