Nederland is in een recessie beland. Een milde recessie weliswaar, maar toch. Onze noorderburen besparen, de consumptie is geen economische motor meer. Iets wat bij ons ook kan gebeuren. Nederlandse economen vrezen niet meteen voor een harde crash, maar het is duidelijk dat de groei afkoelt en daarmee ook de krappe arbeidsmarkt ontspant. Een fenomeen dat zich in heel Europa lijkt voor te doen.