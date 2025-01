Het is een ruwe start van de handelsweek gebleken voor techbeleggers, door wat sommigen het “Spoetnik”-moment van China noemen. Verwijzend naar de eerste satelliet ooit in de ruimte, een Russisch toestel. Even onverwacht onthult China een eigen AI-model, Deepseek, dat de verwachtingen voor investeringen in de sector onderuit haalt. Er zouden veel minder middelen nodig zijn om tot dezelfde resultaten te komen. Maar de bloeding bij techaandelen lijkt na vandaag wel gestopt.