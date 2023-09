Modeketen e5 heeft in Aalst zijn eerste stadswinkel geopend. Uiteindelijk moeten het er tien worden. En over twee weken pakt e5 uit met een winkelconcept volledig gericht op mannen. Een gat in de markt volgens Peter en Kristof De Sutter, de twee broers uit de textielwereld die de keten tweeënhalf jaar geleden overnamen en nieuw leven inbliezen.