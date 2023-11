In het hoofdkwartier van Open Vld heeft Alexander De Croo zijn nieuwe boek voorgesteld. ‘Waarom het beste nog moet komen’, is de titel. In zijn boek verzet de premier zich tegen een verdere versnippering van bevoegdheden en pleit hij voor meer samenwerking. Hij haalt ook uit naar wat-ie ‘de puinhopen van het nationalisme’ noemt. Met de publicatie van zijn boek lijkt premier De Croo zijn kiescampagne af te trappen.