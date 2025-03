Messer, de Duitse producent van industriële gassen, wil 60 miljoen euro investeren in een nieuwe installatie in de haven van Gent. Daarmee kan het lucht splitsen in zuivere zuurstof, stikstof en argon. De nieuwe fabriek zou de aanwezigheid van Messer in ons land verdubbelen. Hoewel een gelijkaardige installatie in bijvoorbeeld China miljoenen goedkoper is, kiest Messer expliciet voor Vlaanderen. De groep heeft er vertrouwen in dat de Europese industrie opnieuw zal aantrekken.