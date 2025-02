BEKIJK – ‘Meer vertrouwen, minder regels voor de openbare zorgsector’: studiogesprek met Nathalie Debast (VVSG)

Kinderopvang en bejaardenzorg worden vaak georganiseerd door de gemeenten. Lokale besturen spelen op die manier een sleutelrol in de zorg. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kaart dit aan tijdens de actieweek ‘Expeditie Zorg’. Over de noden en de vele uitdagingen voor de openbare zorgsector spreken we in de studio met Nathalie Debast, directeur Communicatie en Belangenbehartiging van de VVSG.