In alle stilte heeft McDonald’s een koffieketen gelanceerd: CosMc’s. Koffie on-the-go is een stevige groeimarkt waar McDonald’s begerig naar kijkt, maar waar Starbucks de plak zwaait. Het heeft al wel het concept McCafé, maar dat is vooral succesvol in Australië en het V.K. Met een menu vol zoete drankjes en snacks moet CosMc’s vanuit de V.S. de hele wereld veroveren.