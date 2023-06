BEKIJK – Marc Coucke bouwt revuetempel Het Witte Paard uit tot heuse entertainmentfabriek

Het Witte Paard schakelt deze zomer een versnelling hoger. De legendarische revuezaal aan de kust programmeert een extra reeks shows om 6 dagen op 7 z’n zaal te vullen. Mede-eigenaar Marc Coucke wil het theater niet alleen in de zomer volop doen draaien, maar liefst het hele jaar door. Hij mikt daarvoor ook op bedrijfsevenementen en op combipakketten met overnachting. Want Het Witte Paard is in korte tijd uitgegroeid tot een Blankenbergs entertainment-imperium.