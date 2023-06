De werkgevers, vakbonden én minister van Werk Brouns hebben een akkoord gesloten over investeringen in de maatwerksector. Dat zijn de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen. Het akkoord is goed nieuws voor de 22.000 werknemers uit die sector. Er is geld voor een verhoging van hun mobiliteitsvergoeding, maar vooral ook voor het scheppen van extra banen.