BEKIJK – Limburgse investeringsmaatschappij LRM pompt 7 miljoen in verduurzaming

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM trekt 7 miljoen euro uit om in al haar sites de komende jaren 20.000 zonnepanelen en 500 laadpunten voor elektrische auto’s te installeren. De eerste 31 laadpalen zijn vandaag in gebruik genomen. Ze staan op de parking van het vakantiepark Terhills en zijn niet enkel bedoeld voor de gasten, maar voor iedereen die ze wil gebruiken. Mits betaling uiteraard. Dat past in het plan van Vlaams mobiliteitsminister Peeters om meer semi-publieke laadpunten te installeren.