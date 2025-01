De Europese autoverkoop is vorig jaar dan toch nog gestegen, lichtjes, met 0,8 procent. Maar de verkoop van elektrische wagens in de EU is met 6 procent naar beneden getuimeld. Niet bepaald bevorderlijk om de Europese klimaatambities te halen. Zo gelden er net vanaf dit jaar strengere CO2-normen. Dat betekent dat de constructeurs de gemiddelde uitstoot berekend over alle auto’s die ze verkopen aanzienlijk naar beneden moeten krijgen.