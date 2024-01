In Duitsland is het treinverkeer flink ontregeld. Dat komt door een zesdaagse staking van de machinisten, de langste staking ooit op het Duitse spoor. De staking treft niet alleen reizigers, maar ook industrieën die veel gebruikmaken van het goederenverkeer per spoor. Volgens de Duitse industriefederatie zou de schade aan de economie kunnen oplopen tot één miljard euro.