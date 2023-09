BEKIJK – Loonpakket van nieuwe bpost-baas Chris Peeters is marktconform, zegt beloningsexpert Xavier Baeten

Het loon van de nieuwe bpost-baas, Chris Peeters, kan oplopen tot 1,2 miljoen euro per jaar. Naast een basisloon van 585.000 euro, kan hij bonussen ontvangen als hij bepaalde doelstellingen haalt. Nieuw is dat Peeters vanaf het derde jaar ook een langetermijnbonus kan krijgen. Op die manier zou hij bijna evenveel kunnen gaan verdienen als bij netbeheerder Elia, waar hij totnogtoe CEO was.