BEKIJK – Knoop rond krantenbedelingscontract raakt maar niet ontward

De regering schuift de beslissing over het krantencontract door naar volgende week. Ze is er niet uit geraakt vóór de premier moest vertrekken naar de klimaattop. De distributeur PPP dreigt er intussen mee om naar de Raad van State te stappen, als het bedrijf het krantenconcessie voor de komende 4 jaar niet toegewezen krijgt. Het ligt op kop om die aanbesteding binnen te halen, wegens de helft goedkoper dan bpost. Het contract is 125 miljoen euro waard, maar blijkbaar mag dat geld alleen naar bpost vloeien, concludeert PPP.